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Определился соперник, дата и место следующего боя Петра Яна

Определился соперник, дата и место следующего боя Петра Яна
Пётр Ян
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Бывший обладатель временного титула UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян заявил, что уже знает, с кем, где и когда проведёт свой следующий поединок.

«Соперник, дата и место проведения боя уже забронированы», — написал Ян на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Ян свой последний бой проводил в марте текущего года, где он победил единогласным решением судей китайца Сонг Ядонга.

Всего же за плечами россиянина на данный момент 22 проведённых поединка. В 17 из них он одержал победы и лишь в пяти потерпел поражения. По слухам, следующим соперником Яна может стать экс-чемпион в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду.

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