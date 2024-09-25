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Топурия: Холлоуэй не сможет победить, для меня не существует поражения

Топурия: Холлоуэй не сможет победить, для меня не существует поражения
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия высказался о своём настрое перед защитой против американца Макса Холлоуэя, которая состоится на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Уверенность всегда со мной. Я осознаю все усилия и обязательства, вложенные в подготовку. Я знаю, что отдал всё. Я всегда спокоен, ведь сделал всё, что мог. Никогда не думаю, что мог бы сделать больше.

Холлоуэй не сможет победить, для меня не существует поражения. Уверенность всегда со мной. В день боя я не побегу на него как цепной пёс», — приводит слова Топурии издание Mundo Deportivo.

Ранее Топурия анонсировал премьеру документального фильма о себе.

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