Майк Тайсон провёл спарринги перед боем с Джейком Полом

Легендарный бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе 58-летний Майк Тайсон проводит этап спаррингов перед поединком с популярным спортивным блогером, а также профессиональным боксёром Джейком Полом.

Поединок между Тайсоном и Полом состоится 15 ноября в Арлингтоне (США), где возглавит большой вечер профессионального бокса, и будет носить статус официального, несмотря на нестандартный формат поединка в восемь раундов по две минуты.

Последний официальный бой Тайсона состоялся в далёком 2005 году, где он досрочно проиграл ирландцу Кевину Макбрайду, не выйдя из своего угла после шестого раунда.