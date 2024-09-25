Илия Топурия ответил, как бы отнёсся к первому поражению в карьере

Непобеждённый чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) грузин Илия Топурия высказался о том, как бы отнёсся к первому поражению в карьере.

«Для меня нет поражения, если вы отдали все силы и бой прошёл не так, как хотелось. Всегда думаю о том, где я начинал и где оказался. Что я сделал для того, чтобы заполучить этот бой? Если судьба не захотела, чтобы я одержал победу, за этим стоит урок.

Всякий раз, когда со мной случалось плохое, я думал: «Спасибо, господи». В противном случае я бы не оказался здесь. Всегда повторяю себе библейскую мысль: «Бог разрушает ваши планы, потому что ваши планы могут разрушить вас», — приводит слова Топурии издание Mundo Deportivo.