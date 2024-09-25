Тим Цзю — о жутком рассечении в бою с Фундорой: кровь просто била фонтаном

Экс-чемпион мира в первом среднем весе австралиец Тимофей Цзю рассказал о своём состоянии во время поединка против действующего обладателя титулов WBC и WBO в этом весе Себастьяна Фундоры.

«С самых первых секунд, как я получил это рассечение, я понял, что оно серьёзное. Я пришёл к себе в угол, сел на стул, опустил голову, и кровь просто била фонтаном. Первоначально я вообще не понимал, как собираюсь пройти этот бой до конца. Но после пары разменов ударами я смог привыкнуть к этому состоянию и довольно быстро адаптировался», — приводит слова Тимофея Цзю официальная страница промоутерской компании Premier Boxing Champioship в социальной сети Х (ранее Твиттер).

Напомним, Цзю проиграл Фундоре раздельным решением судей по итогам 12 раундов со счётом: 115-113, 112-116 и 112-116 в конце марта этого года. Но уже 19 октября в Орландо (США) он проведёт бой за титул чемпиона мира по версии IBF с россиянином Бахрамом Муртазалиевым.