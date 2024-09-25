Дана Уайт пообещал глобальное обновление профессионального бокса в 2025 году

Президент UFC Дана Уайт планирует с 2025 года распространить свою промоутерскую деятельность на профессиональный бокс.

«Я уже поглядывал на профессиональный бокс в 2017 году и даже планировал начал работать с Энтони Джошуа, но в итоге я рад, что прекратил тогда этот процесс и выждал паузу. Всё нужно делать тогда, когда наступает подходящее время.

Я разработал план, который мы теперь будем реализовывать в 2025 году. Посмотрим, что в итоге получится. Последние 30 лет все вокруг говорят о закате бокса, но у меня всегда было в голове представление о том, как оно всё должно быть устроено. Посмотрим, сработает ли мой план. Но я однозначно врываюсь в бокс, и у меня серьёзные намерения», — приводит слова Уайта MMA Fighting.