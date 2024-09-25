Джейк Пол показал тренировки с накладным животом перед боем с Тайсоном

Популярный спортивный блогер и боксёр-профессионал Джейк Пол опубликовал видео своего тренировочного процесса перед боем с легендарным чемпионом прошлых лет 58-летним Майком Тайсоном, где красуется своим огромным животом.
Джейк опубликовал это видео в социальной сети Х (ранее Twitter), подписав его: «Назовите беременного человека, который сильнее меня».
Напомним, бой между Полом и Тайсоном запланирован на 15 ноября в Арлингтоне (США), где их встреча пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты, но будет носить статус официального поединка.
Свой последний официальный бой Тайсон проводил в далёком 2005 году, где досрочно уступил малоизвестному ирландцу Кевину Макбрайду.