Бетербиев готовится к поединку с Биволом с бывшим соперником Дмитрия

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев продолжает подготовку к поединку с обладателем титула WBA Дмитрием Биволом, который состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

Так, одним из тренировочных партнёров россиянина стал британец Крэйг Ричардс, дравшийся с Биволом в 2021 году и уступивший ему единогласным решением.

Артуру Бетербиеву 39 лет. Уроженец Хасавюрта дебютировал как профессионал в 2013 году и в ноябре 2017-го впервые стал чемпионом мира.

В своём последнем бою в январе Бетербиев досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.