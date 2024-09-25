Дюбуа — о победе над Джошуа: могу выступить намного лучше

Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа считает, что способен показать более доминирующее выступление в потенциальном реванше с соотечественником Энтони Джошуа.

Напомним, поединок боксёров состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

«Если появится ещё одна возможность, то я пойду на это. Могу выступить ещё лучше в следующий раз. Знаю, в чём должен стать лучше. Как чемпион и боец я хочу каждый день доказывать людям, что они неправы. Вот чем мы занимаемся. Я могу выступить намного лучше», — приводит слова Дюбуа издание talkSPORT.