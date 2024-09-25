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Дюбуа — о победе над Джошуа: могу выступить намного лучше

Дюбуа — о победе над Джошуа: могу выступить намного лучше
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Чемпион IBF в супертяжёлом весе британец Даниэль Дюбуа считает, что способен показать более доминирующее выступление в потенциальном реванше с соотечественником Энтони Джошуа.

Напомним, поединок боксёров состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа (W)
22 сентября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Даниэль Дюбуа

«Если появится ещё одна возможность, то я пойду на это. Могу выступить ещё лучше в следующий раз. Знаю, в чём должен стать лучше. Как чемпион и боец я хочу каждый день доказывать людям, что они неправы. Вот чем мы занимаемся. Я могу выступить намного лучше», — приводит слова Дюбуа издание talkSPORT.

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