Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кубрат Пулев и Мануэль Чарр сразятся 7 декабря в Болгарии

Кубрат Пулев и Мануэль Чарр сразятся 7 декабря в Болгарии
Кубрат Пулев и Мануэль Чарр
Комментарии

Долгожданный поединок между обладателем регулярного титула WBA в супертяжёлой весовой категории сирийцем Мануэлем Чарром и экс-претендентом на титул чемпиона мира болгарином Кубратом Пулевым состоится 7 декабря в Болгарии. Об этом сообщает портал BoxingScene.

Первоначально этот бой планировался 30 марта в Софии (Болгария), но был отменён из-за травмы, которую получил Чарр в процессе подготовки к поединку. Но это боксёрское шоу не отменилось, и Пулев всё же вышел в ринг против другого соперника, украинца Игоря Шевадзуцкого, которого победил единогласным решением судей.

Напомним, Чарр свой последний бой проводил в декабре 2022 года, где победил техническим нокаутом во втором раунде албанского ветерана ринга Нури Сефери.

Материалы по теме
Видео
Майк Тайсон провёл спарринги перед боем с Джейком Полом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android