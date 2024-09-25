Чемпион UFC Топурия: всегда был фанатом «Реала», но восхищался и Месси

Чемпион UFC грузин Илия Топурия высказался о своём отношении к футболу и, в частности, к аргентинцу Лионелю Месси.

«Ещё до переезда в Испанию командой, за которой я всегда следил, был «Реал» Мадрид. Я всегда чувствовал себя согласным с ценностями, которые представляет клуб. Несмотря на счёт, всегда есть вера в то, что можно всё изменить. Я всегда отождествлял себя с «Реалом». Но я восхищался и Лионелем Месси.

Как спортсмен я должен быть в состоянии оценить искусство. Когда человек способен сделать сложное простым, ты понимаешь, что он делает это, потому что его коснулась волшебная палочка. Хотя очевидно, что он много работает, и этому нужно отдавать должное. Это достойно восхищения», — приводит слова Топурии издание Mundo Deportivo.