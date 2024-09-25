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Чисора оценил шансы Джошуа в реванше с Дюбуа

Чисора оценил шансы Джошуа в реванше с Дюбуа
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Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора высказался о потенциальном реванше соотечественников Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

Напомним, поединок боксёров состоялся в ночь с 21 на 22 сентября в Лондоне (Великобритания) и завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

«Верю, что Джошуа способен победить в реванше. Ему нужно перестроиться, и он победит во втором бою. Он вернётся в зал, поймёт, что сделал неправильно, и исправит это. Вот и всё», — сказал Дюбуа в интервью на YouTube-канале Seconds Out.

Ранее тренер Дюбуа раскритиковал команду Джошуа за подготовку своего бойца.

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