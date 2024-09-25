«У каждой истории есть две стороны». Винс Макмэн — о документальном фильме от Netflix

79-летний американский промоутер рестлинга, предприниматель, медиамагнат и рестлер, являющийся основателем World Wrestling Entertainment (WWE), крупнейшего в мире рестлинг-промоушена, опубликовал открытое письмо в социальных сетях в связи с выходом 25 сентября на стриминговом сервисе Netflix документального фильма «Мистер Макмэн».

Фото: Netflix

«Я не жалею, что принял участие в этом документальном фильме Netflix. У продюсеров была возможность рассказать объективную историю о моей жизни и невероятном бизнесе, который я построил, ведь они были в равной степени наполнены волнением, драмой, весельем и изрядным количеством споров и жизненных уроков. К сожалению, если основываться на раннем частичном монтаже, который я просмотрел, этот документальный фильм недотягивает до своего статуса и следует предсказуемому пути смешения персонажа «Мистера Макмэна» с моим истинным «я», Винсом. Название и промо фильма делают это очевидным.

Многое было искажено или полностью упущено в попытке намеренно запутать зрителей. Продюсеры используют типичные трюки монтажа с отрывками из контекста и устаревшими звуковыми фрагментами и так далее, чтобы исказить восприятие зрителей и поддержать обманчивое повествование.

В попытке продвинуть свой вводящий в заблуждение рассказ продюсеры используют судебный процесс, основанный на романе (с сотрудницей, которая подала на Винса в суд за сексуальное насилие. – Прим. «Чемпионата»), который я закончил, как доказательство того, что я на самом деле и есть тот самый «мистер Макмэн». Я надеюсь, что зритель сохранит открытость ума и будет помнить, что у каждой истории есть две стороны», — написал Винс в своём письме.

Ранее инсайдер сообщал, что фильм станет похоронами наследия Макмэна.