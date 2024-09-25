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Видео: опубликовано промо к бою Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева

Видео: опубликовано промо к бою Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева
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Главное управление развлечений Саудовской Аравии, возглавляемое Турки Аль аш-Шейхом, ответственное за проведение Riyadh Season, опубликовало проморолик к предстоящему поединку чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянина Дмитрий Бивола и его соотечественника, обладателя титулов WBC, IBF и WBO в этом весе Артура Бетербиева.

В связи со слабой скоростью работы сервиса YouTube рекомендуется смотреть видеоролик с мобильного интернета.

Права на видео принадлежат промоутерской компании Эдди Хирна Matchroom Boxing. Посмотреть его можно на их YouTube-канале Matchroom Boxing.

Поединок между двумя россиянами запланирован на 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол
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