Видео: опубликовано промо к бою Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева

Главное управление развлечений Саудовской Аравии, возглавляемое Турки Аль аш-Шейхом, ответственное за проведение Riyadh Season, опубликовало проморолик к предстоящему поединку чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянина Дмитрий Бивола и его соотечественника, обладателя титулов WBC, IBF и WBO в этом весе Артура Бетербиева.

В связи со слабой скоростью работы сервиса YouTube рекомендуется смотреть видеоролик с мобильного интернета.

Права на видео принадлежат промоутерской компании Эдди Хирна Matchroom Boxing. Посмотреть его можно на их YouTube-канале Matchroom Boxing.

Поединок между двумя россиянами запланирован на 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).