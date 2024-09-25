«Сейчас финальный бой для моей задачи». Бивол высказался в преддверии боя с Бетербиевым

33-летний чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол высказался в преддверии боя со своим соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Я всегда хотел провести поединок за абсолютного чемпиона мира. Всегда хотел боксировать с лучшими соперниками в полутяжёлом весе. Вот эти цели и двигали меня вперёд в боксе. Сейчас все титулы будут на кону. Со своей стороны хочу поблагодарить Турки Аль аш-Шейха, свою команду, своих промоутеров Вадима Корнилова, Эдди Хирна, Фрэнка Смита, Андрея Рябинского.

Каждый из них хотел, чтобы этот поединок был организован. Также хотел бы поблагодарить Артура Бетербиева за то, что этот поединок всё-таки состоится. Как только я пришёл в профессиональный бокс, я ставил перед собой задачу завоевать все пояса. Я работал над тем, чтобы стать лучшим. И сейчас это финальный бой для этого», — сказал Бивол на пресс-конференции.

Поединок между двумя россиянами запланирован на 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее был опубликован проморолик перед боем Бивола и Бетербиева.