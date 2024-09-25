«Он остроумный и харизматичный». Соннен — о Махачеве

47-летний американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжёлом весе Чейл Соннен комплиментарно отозвался о действующем обладателе чемпионского титула UFC в лёгком дивизионе (до 70 кг) россиянине Исламе Махачеве.

«Махачев харизматичный… И он явно очень остроумен. Если бы он полностью смог сменить свой имидж, то, чёрт… Ислам выдал одну из лучших трэштокерских фраз в истории ММА. Ведь это именно он заявил, что в UFC нужно нанять очень много профессоров, чтобы те отобрали чёрные пояса по джиу-джитсу у большинства бойцов.

Он, так сказать, зашёл с подветренной стороны, что все растерялись, как на это реагировать. Это можно сравнить разве что с богохульством. При этом он ведь не использовал никаких ругательств. Не кричал, не оскорблял. Он сказал это улыбаясь. Просто мастер-класс в гениальности провокаций. Но только представьте, если бы он делал это постоянно», — сказал Соннен на подкасте Good Guy/Bad Guy.

Махачев является действующим чемпионом. В июне этого года на турнире UFC 302 он успешно защитил свой титул, победив Дастина Порье удушающим приёмом в пятом раунде.