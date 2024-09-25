Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бетербиев: я восстановился на 100% от той травмы

Бетербиев: я восстановился на 100% от той травмы
Аудио-версия:
Комментарии

39-летний непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал, чеченского происхождения, выступающий в полутяжёлой весовой категории, Артур Бетербиев высказался в преддверии боя с чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

«Я также хочу поблагодарить Riyadh Season, Top Rank, Queensberry, представителей моего оппонента… Вообще всех. В профессиональном боксе кульминацией является завоевание четырёх поясов. Сейчас у меня их три, вот я и хочу выиграть четвёртый. Каждый соперник отличается друг от друга. Ведь вообще все люди разные. Со своей стороны могу сказать, что мы готовы к этому поединку, мы рассмотрели различные сценарии. Что касается той травмы, то уверенно заявляю, что я восстановился, готовлюсь к бою на все 100%», — сказал Бетербиев на пресс-конференции.

Поединок между двумя россиянами запланирован на 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Бивол высказался в преддверии битвы взглядов с Бетербиевым.

Материалы по теме
«Сейчас финальный бой для моей задачи». Бивол высказался в преддверии боя с Бетербиевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android