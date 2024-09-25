Бетербиев: я восстановился на 100% от той травмы

39-летний непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал, чеченского происхождения, выступающий в полутяжёлой весовой категории, Артур Бетербиев высказался в преддверии боя с чемпионом мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

«Я также хочу поблагодарить Riyadh Season, Top Rank, Queensberry, представителей моего оппонента… Вообще всех. В профессиональном боксе кульминацией является завоевание четырёх поясов. Сейчас у меня их три, вот я и хочу выиграть четвёртый. Каждый соперник отличается друг от друга. Ведь вообще все люди разные. Со своей стороны могу сказать, что мы готовы к этому поединку, мы рассмотрели различные сценарии. Что касается той травмы, то уверенно заявляю, что я восстановился, готовлюсь к бою на все 100%», — сказал Бетербиев на пресс-конференции.

Поединок между двумя россиянами запланирован на 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Бивол высказался в преддверии битвы взглядов с Бетербиевым.