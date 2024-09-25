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Журналист сообщил, когда может состояться бой Ника Диаза и Висенте Луке

Журналист сообщил, когда может состояться бой Ника Диаза и Висенте Луке
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Журналист Алекс Беунин сообщил, что поединок 41-летнего американского бойца смешанных единоборств и являющегося старшим братом популярного спортсмена Нейта Диаза Ника Диаза против 32-летнего представителя полусреднего веса Висенте Луке может состояться на турнире UFC 310.

«Бой Ника Диаза против Висенте Луке находится в стадии подготовки к появлению в карде на UFC 310 в Лас-Вегасе», — написал Беунин в социальной сети Х (ранее Twitter).

Изначально поединок Ника Диаза и Висенте Луке должен был состояться 4 августа на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби и был рассчитан на пять раундов.

В своём рекорде Диаз имеет 26 побед, 10 поражений, а также два поединка были признаны несостоявшимися.

Висенте Луке, в свою очередь, в последний раз выходил в октагон на турнире UFC on ESPN 54, который состоялся 30 марта.

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