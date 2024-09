Популярный рестлер появится в игре Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

35-летний американский рестлер Нууфолау Джоэль Шэнуа, более известный как Самоа Джо, в данный момент выступающий в федерации совладельца футбольного клуба «Фулхэм» Тони Хана All Elite Wrestling (AEW) и являющийся бывшим чемпионом мира AEW, сыграл одного из персонажей в компьютерной игре Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Фото: Кадр из трейлера игры

Игра Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii одновременно является ответвлением серии Like a Dragon и прямым продолжением Like a Dragon: Infinite Wealth. Сюжет рассказывает о Горо Мадзиме (неоднократно появлялся в серии в качестве соперника протагониста прошлых частей, Кадзумы Кирю), который очутился на острове Гавайи, не помня ничего, и ввязался в войну с местными пиратами.

Самоа Джо известен своими выступлениями в таких федерациях, как Ring Of Honor (ROH), где продержал титул чемпиона мира ROH 21 месяц, с мая 2003 по декабрь 2004 года. Затем присоединился к Total Nonstop Action Wrestling (TNA) в июне 2005 года, он провёл 19-месячную серию без поражений, а затем выиграл титул чемпиона мира TNA, титул чемпиона икс-дивизиона TNA (пять раз), титул командного чемпиона мира TNA (дважды) и титул телевизионного чемпиона TNA, а также завоевал неформальные титулы чемпиона «Тройной короны» и «Большого шлема» TNA.

Выступал в World Wrestling Entertainment (WWE), где был чемпионом США и неоднократным участником мейн-ивентов главных шоу федерации.