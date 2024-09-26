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«Победителем станет только один». Бетербиев — в преддверии боя с Биволом

«Победителем станет только один». Бетербиев — в преддверии боя с Биволом
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39-летний непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал чеченского происхождения, выступающий в полутяжёлой весовой категории, Артур Бетербиев в социальных сетях посвятил пост предстоящему поединку с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Не очень люблю много разговаривать. Скажу кратко: победителем станет только один», — написал Бетербиев в своём телеграм-канале.

Поединок между двумя россиянами запланирован на 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Напомним, Бетербиев свой предыдущий поединок проводил в январе этого года в Канаде против британца Каллума Смита, которого одолел техническим нокаутом в седьмом раунде. Что касается Бивола, то он последний раз выходил в ринг в июне текущего года и победил там техническим нокаутом в шестом раунде ливийского боксёра Малика Зинада.

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