Бой Петра Яна и Дейвисона Фигейреду состоится 23 ноября

Стала официально известна дата поединка между экс-чемпионами UFC — российским бойцом Петром Яном (17-5) и бразильцем Дейвисоном Фигейреду (24-3-1).

Бой Ян — Фигейреду состоится 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай), станет главным событием вечера и пройдёт в формате из пяти раундов.

Российскому бойцу Петру Яну 32 года. Спортсмен дебютировал в UFC в 2018 году и в июле 2020 года завоевал чемпионский титул в легчайшем весе (до 61 кг).

Дейвисону Фигейреду 36 лет. Бразилец выступает в UFC с 2017 года и дважды становился чемпионом организации в наилегчайшем весе (до 57 кг), с 2023 года перешёл в легчайший дивизион.