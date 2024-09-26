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Бой Петра Яна и Дейвисона Фигейреду состоится 23 ноября

Бой Петра Яна и Дейвисона Фигейреду состоится 23 ноября
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Стала официально известна дата поединка между экс-чемпионами UFC — российским бойцом Петром Яном (17-5) и бразильцем Дейвисоном Фигейреду (24-3-1).

Бой Ян — Фигейреду состоится 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай), станет главным событием вечера и пройдёт в формате из пяти раундов.

Российскому бойцу Петру Яну 32 года. Спортсмен дебютировал в UFC в 2018 году и в июле 2020 года завоевал чемпионский титул в легчайшем весе (до 61 кг).

Дейвисону Фигейреду 36 лет. Бразилец выступает в UFC с 2017 года и дважды становился чемпионом организации в наилегчайшем весе (до 57 кг), с 2023 года перешёл в легчайший дивизион.

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