Менеджер Петра Яна рассказал, как шли переговоры об организации боя против Фигейреду

Саят Абдрахманов, менеджер российского бойца Петра Яна, рассказал, как проходили переговоры об организации поединка против экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейреду.

«По ходу переговоров было несколько нюансов, которые надо было утрясти. Была вероятность, что Пётр подерётся с Фигейреду на другом турнире, но в целом соперник был утверждён. И сам Пётр хотел выступить именно в Макао, так как весь его тренерский штаб и команда не нуждаются в визах и смогут присутствовать на поединке», — приводит слова Абдрахманова пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Сегодня утром в UFC официально объявили, что бой Петра Яна против Дейвисона Фигейреду станет главным событием турнира UFC Fight Nights 248 в Макао, который состоится 23 ноября.