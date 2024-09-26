40-летний Муслим Салихов и Сонг Кенан проведут бой на UFC Fight Night 248

Официально объявлено о проведении поединка в полусреднем весе между 40-летним российским бойцом Муслимом Салиховым и 34-летним Сонгом Кенаном из Китая.

Бой Муслим Салихов — Сонг Кенан состоится 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай). Главным событием этого вечера станет поединок между экс-чемпионами UFC — российским бойцом Петром Яном (17-5) и бразильцем Дейвисоном Фигейреду (24-3-1).

Муслим Салихов выиграл 20 и проиграл пять боёв в смешанных единоборствах, 15 побед были одержаны российским спортсменом досрочно. Сонг Кенан победил в 22 поединках при восьми поражениях, 18 боёв были выиграны им досрочно.