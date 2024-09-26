Брендан Аллен: Нассурдин Имавов — ненастоящий француз

Американский средневес Брендан Аллен не считает, что Нассурдин Имавов будет иметь преимущество домашних стен на турнире во Франции.

«Имавов будет проводить бой дома? Не думаю, что это даст ему какое-то преимущество. Да, тут есть его фанаты, и судьи будут благосклонны. С этим ничего не поделаешь, они будут болеть против меня.

Но мне не кажется, что Имавова считают настоящим французом. В нём течет русская кровь. Поэтому меня будут освистывать, а его… Да какая разница?» — сказал Аллен на YouTube-канале MMAJunkie.

Напомним, Аллен и Имавов проведут бой на турнире UFC Fight Night 243, который пройдёт 28 сентября в Париже.