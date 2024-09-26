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Брендан Аллен: Нассурдин Имавов — ненастоящий француз

Брендан Аллен: Нассурдин Имавов — ненастоящий француз
Нассурдин Имавов
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Американский средневес Брендан Аллен не считает, что Нассурдин Имавов будет иметь преимущество домашних стен на турнире во Франции.

«Имавов будет проводить бой дома? Не думаю, что это даст ему какое-то преимущество. Да, тут есть его фанаты, и судьи будут благосклонны. С этим ничего не поделаешь, они будут болеть против меня.

Но мне не кажется, что Имавова считают настоящим французом. В нём течет русская кровь. Поэтому меня будут освистывать, а его… Да какая разница?» — сказал Аллен на YouTube-канале MMAJunkie.

Напомним, Аллен и Имавов проведут бой на турнире UFC Fight Night 243, который пройдёт 28 сентября в Париже.

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