Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дуэль взглядов Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева

Дуэль взглядов Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева
Комментарии

В Лондоне состоялась официальная пресс-конференция, посвящённая предстоящему бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBA россиянином Дмитрием Биволом и обладателем всех остальных титулов Артуром Бетербиевым. Завершилось это мероприятие традиционной дуэлью взглядов.

Дуэль взглядов Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева

Дуэль взглядов Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева

Фото: Скриншот из социальных сетей промоутерской компании Queensberry Promotions

Напомним, бой между Биволом и Бетербиевым состоится 12 октября в Саудовской Аравии, где возглавит крупный вечер профессионального бокса.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Бивол выходит на этот поединок с чистым рекордом в 23 победы (12 нокаутом) в 23 поединках. Бетербиев выйдет в ринг с ещё более впечатляющим безупречным послужным списком в 20 побед (все 20 досрочно) в 20 поединках.

Материалы по теме
«Победителем станет только один». Бетербиев — в преддверии боя с Биволом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android