В Лондоне состоялась официальная пресс-конференция, посвящённая предстоящему бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между чемпионом мира по версии WBA россиянином Дмитрием Биволом и обладателем всех остальных титулов Артуром Бетербиевым. Завершилось это мероприятие традиционной дуэлью взглядов.

Дуэль взглядов Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева Фото: Скриншот из социальных сетей промоутерской компании Queensberry Promotions

Напомним, бой между Биволом и Бетербиевым состоится 12 октября в Саудовской Аравии, где возглавит крупный вечер профессионального бокса.

Бивол выходит на этот поединок с чистым рекордом в 23 победы (12 нокаутом) в 23 поединках. Бетербиев выйдет в ринг с ещё более впечатляющим безупречным послужным списком в 20 побед (все 20 досрочно) в 20 поединках.