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Ильяс Хамзин дал прогноз на бой Бетербиев — Бивол

Ильяс Хамзин дал прогноз на бой Бетербиев — Бивол
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33-летний российский полусредневес ММА Ильяс Хамзин дал свой прогноз на предстоящий бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между обладателем титула WBA Super Дмитрием Биволом и чемпионом WBC, IBF и WBO в этом весе Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Нас ждёт шикарный бой. Два мастера своего дела с большой любительской и профессиональной карьерой. Если Бетербиев не донесёт свой удар, то Бивол заберёт по очкам. Биволу нельзя застаиваться, но, я думаю, это все понимают. Мой прогноз — Бивол по очкам», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, бой между Биволом и Бетербиевым состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

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