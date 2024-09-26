Ильяс Хамзин дал прогноз на бой Бетербиев — Бивол

33-летний российский полусредневес ММА Ильяс Хамзин дал свой прогноз на предстоящий бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между обладателем титула WBA Super Дмитрием Биволом и чемпионом WBC, IBF и WBO в этом весе Артуром Бетербиевым.

«Нас ждёт шикарный бой. Два мастера своего дела с большой любительской и профессиональной карьерой. Если Бетербиев не донесёт свой удар, то Бивол заберёт по очкам. Биволу нельзя застаиваться, но, я думаю, это все понимают. Мой прогноз — Бивол по очкам», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, бой между Биволом и Бетербиевым состоится 12 октября в Саудовской Аравии.