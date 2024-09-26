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Белал Мухаммад хочет провести бой с Шавкатом Рахмоновым

Белал Мухаммад хочет провести бой с Шавкатом Рахмоновым
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Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад заявил, что хотел бы провести бой против не знающего поражений казахстанского бойца Шавката Рахмонова.

«Я бы хотел провести бой с Рахмоновым. Он не имеет поражений, и он обладает особой аурой непобедимого бойца. Если я его выиграю, то никто уже не сможет меня в чём-либо упрекнуть. Если говорить о бое с Камару Усманом, то он уже слишком старый и проиграл три боя подряд. Чтобы получить бой со мной, пусть победит хоть кого-то, чтобы доказать, что он ещё голоден до побед», — приводит слова Мухаммада Sportskeeda.

Напомним, что Мухаммад завоевал свой титул в июле этого года, где победил единогласным решением судей Леона Эдвардса.

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