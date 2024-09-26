Поединок Ника Диаза с Висенте Луке получил новую дату

41-летний американский ветеран полусреднего дивизиона UFC Ник Диаз и его 32-летний соотечественник Висенте Луке проведут бой между собой 7 декабря на арене знаменитого T-Mobile в Лас-Вегасе. Об этом сообщает портал Sherdog.

Диаз свой последний бой проводил в сентябре 2021 года, где он потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде от Робби Лоулера.

Что касается Луке, то он предыдущий раз выступал в марте этого года и проиграл там также техническим нокаутом во втором раунде Хоакиму Бакли.

Напомним, первоначально поединок между Диазом и Луке должен был состояться в августе этого года, но был перенесён из-за проблем с документами Диаса, который не смог прилететь на турнир в Абу-Даби.