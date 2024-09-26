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Менеджер Петра Яна: поединок с Фигейреду можно считать претендентским

Менеджер Петра Яна: поединок с Фигейреду можно считать претендентским
Пётр Ян
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Менеджер экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна Саят Абдрахманов заявил, что предстоящий бой его подопечного с бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе бразильцем Дейвисоном Фигейреду может носить статус претендентского.

«Мы хотели выступить именно против Фигейреду. Это бывший чемпион, он идёт на серии из трёх побед в дивизионе. И, в принципе, этот поединок можно считать потенциально претендентским, так как Мераб уже заявлял, что хочет подраться с Фигейреду. Мы понимали, что здесь желания Мераба недостаточно, и UFC уже выбрали претендентом Умара Нурмагомедова. Поэтому я считаю, что данный поединок – это то, что нам сейчас нужно», — сказал Саят Абдрахманов в интервью пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

Напомним, поединок между Яном и Фигейреду состоится 23 ноября в Макао (Китай), где возглавит турнир UFC Fight Night 247.

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