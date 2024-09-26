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Экс-жена Бивола рассказала Бетербиеву обо всех травмах Дмитрия

Экс-жена Бивола рассказала Бетербиеву обо всех травмах Дмитрия
Дмитрий Бивол
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Бывшая жена чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, Екатерина, рассказала обладателю титулов WBC, IBF и WBO в этом дивизионе Артуру Бетербиеву про все травмы Дмитрия, которые сопровождали его на протяжении карьеры.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«После всех нападок на меня со стороны женщины лёгкого поведения Бивола, неуплаты алиментов на сыновей и полного отказа общаться с ними я хочу рассказать всё, что знаю: у него усталостный перелом позвонка в спине, прооперированы все кисти и не по одному разу, локоть один точно, очень больные колени, левое ухо постоянно отекает, оно много раз сломано, а ещё скапливалась много раз жидкость в глазу, он иногда плохо видел. Но главное — он трус! Нам нужна твоя победа, Артур», — написала Екатерина в личные сообщения Бетербиеву в социальной сети.

Напомним, бой между Биволом и Бетербиевым состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

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