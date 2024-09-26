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Дэвид Бенавидес может провести поединок с Дэвидом Моррелем

Дэвид Бенавидес может провести поединок с Дэвидом Моррелем
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Действующий обладатель «временного» титула WBC в полутяжёлом весе Дэвид Бенавидес рассматривает возможный поединок против обладателя «регулярного» пояса по версии WBA в этом же дивизионе Дэвида Морреля.

«Я готовлю для вас всех нечто грандиозное. Следите за новостями. Если всё пойдёт так как надо и всех всё устроит, то в своём следующем поединке я выступлю против Дэвида Морреля», — написал Бенавидес на своей странице в социальной сети Х (бывший Твиттер).

Последний бой Бенавидеса состоялся в июне текущего года, где он победил единогласным решением судей украинского экс-чемпиона мира Александра Гвоздика.

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