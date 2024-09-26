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Появились новые подробности задержания Александра Усика и его друга в Польше

Появились новые подробности задержания Александра Усика и его друга в Польше
Александр Усик
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Стали известны новые подробности задержания чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика вместе с его другом в аэропорту Польши. Польский портал LegaArtis cообщает, что друг боксёра находился в сильном алкогольном опьянении, из-за чего ему было отказано в посадке на самолёт.

Официально указывается, что молодые люди были кратковременно задержаны и ситуация разыгралась по чистой случайности. Но, как сообщает анонимный источник в пограничной службе, ситуация была напряжённой.

Усик и его друг вели себя агрессивно, угрожали пограничникам, а поведение спутника Усика представляло угрозу безопасности в аэропорту. Кроме того, они оба отказывались сотрудничать с польскими полицейскими, а по прибытии украинского консула стали общаться исключительно на украинском языке, делая вид, что не понимают английского языка.

В итоге дело решилось после вмешательства представителей украинских властей. Дело замяли, но ситуация по сей день вызывает возмущение среди рядовых пограничников.

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