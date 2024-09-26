Шумков объяснил разницу между тренировками любительского и профессионального бокса

Чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира Всеволод Шумков рассказал о подготовке к предстоящему поединку 28 сентября в Баку, где он в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» сразится с узбекским боксёром Миразизбеком Мирзахалиловым. А на кону этого поединка будет стоять титул чемпиона мира по версии IBA в весовой категории до 57 кг.

«Мы подходим к поединку, остались последние моменты, поэтому какого-то мандража нет. Но ближе к бою он должен появиться, потому что считаю это нормальным. Я уже отчётливо понял, что олимпийский и профессиональный бокс — совершенно разные направления. Но я уже бился 10 раундов во время претендентского боя и чувствовал себя достаточно хорошо на протяжении всей дистанции. И сейчас я отлично готов к чемпионскому противостоянию. Если говорить о различиях, то мне нравится, что в профессиональном боксе ты взвешивается один раз, и у тебя до боя сутки на восстановление. А в любителях такого не бывает — взвешивание каждый день, как и бои», — приводит слова Шумкова пресс-служба Федерации бокса России.