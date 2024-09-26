Рагозин объяснил, за счёт чего у Бивола будет преимущество над Бетербиевым

32-летний российский средневес ММА Михаил Рагозин дал свой прогноз на предстоящий бой за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории между чемпионом WBA Дмитрием Биволом и обладателем поясов WBC, IBF и WBO в этом дивизионе Артуром Бетербиевым, который состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

«Это самый ожидаемый бой в боксе. За последнее время таких противостояний не было. Два суперчемпиона, два непобеждённых чемпиона. Конечно, с одной стороны — мощь Бетербиева, нокаутирующая мощь, его пушечные просто удары, с другой стороны — техника и высокий IQ Бивола. Я небольшое преимущество отдам Биволу. Он чисто технически сможет сдерживать атаки Бетербиева, он уже показал, что способен справляться с прессингом. Бивол умеет работать технично, классно и легко попадает. Конечно, с Бетербиевым нельзя исключать никогда такого варианта, как нокаут. Здесь я буду болеть за красивый бокс», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.