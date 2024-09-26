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Геннадий Головкин стал председателем Международной федерации бокса

Геннадий Головкин стал председателем Международной федерации бокса
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в среднем весе (до 72,6 кг), а ныне президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин стал председателем Олимпийской комиссии Международной федерации бокса (World Boxing). Об этом сообщила пресс-служба организации.

«В этой должности глава НОК Казахстана [Геннадий Головкин] сосредоточит свою работу на взаимодействии с международными спортивными организациями в вопросах обеспечения прозрачности деятельности World Boxing. Также основой его деятельности в качестве председателя комиссии будет тесное сотрудничество с Международным олимпийским комитетом для сохранения бокса в программе Олимпийских игр и признания World Boxing в МОК», — сказано в пресс-релизе НОК Казахстана.

Напомним, World Boxing была создана из-за конфликта между МОК и IBA в 2023 году с целью организации отбора на Олимпийские игры.

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