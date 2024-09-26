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Али Абдель-Азиз: Магомед Анкалаев подерётся с Алексом Перейрой в 2025 году

Али Абдель-Азиз: Магомед Анкалаев подерётся с Алексом Перейрой в 2025 году
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Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером топового российского бойца UFC Магомеда Анкалаева, считает, что поединок между его подопечным и действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом дивизионе бразильцем Алексом Перейрой состоится в следующем году.

«Магомед заслуживает титульного шанса. Несправедливо то, что ему сейчас дали — бред собачий. Если Анкалаев победит Ракича, то он будет драться за титул. Это слова UFC.

Он прямо сейчас лучший боец в 93 кг на планете. Это знаю, знаете вы, знают Жана Уайт и Мик Мейнард. Перейра стал большой звездой, этого не отнять, поскольку он готов всегда драться. Однако у каждой истории есть свой конец. Магомед и Алекс сразятся в 2025 году», — приводит слова Али портал sherdog.

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