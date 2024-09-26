Дастин Порье намекнул на то, с кем бы хотел подраться в следующем бою

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье намекнул на то, что хотел бы провести третий бой с популярным соотечественником Джастином Гэтжи.

«Трилогия?» — написал Дастин на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Порье и Гэтжи провели два поединка. Первый бой, который состоялся на турнире UFC on Fox 29 в 2018 году, завершился победой Бриллианта техническим нокаутом четвёртом раунде. Вторая встреча между американскими бойцами, состоявшаяся 29 июля 2023 года на турнире UFC 291, закончилась победой Хайлайта нокаутом во втором раунде.

Ранее Джастин Гэтжи назвал потенциальных оппонентов, с которыми он готов подраться в следующем бою