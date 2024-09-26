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Турки Аль аш-Шейх поделился фотографиями с Биволом и Бетербиевым

Турки Аль аш-Шейх поделился фотографиями с Биволом и Бетербиевым
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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился фотографией с чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA, IBO Дмитрием Биволом и чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC, WBO, IBF, The Ring Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:05 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Фото: Страница Аль аш-Шейха в социальных сетях

Фото: Страница Аль аш-Шейха в социальных сетях

Напомним, бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где возглавит крупный вечер профессионального бокса.

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин выступает на профессиональном ринге с 2014-го. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Бивол победил техническим нокаутом ливийца Малика Зинада.

Артуру Бетербиеву 39 лет. Россиянин выступает как профессионал с 2013 года. В своём последнем поединке в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

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