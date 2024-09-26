Турки Аль аш-Шейх поделился фотографиями с Биволом и Бетербиевым

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился фотографией с чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA, IBO Дмитрием Биволом и чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC, WBO, IBF, The Ring Артуром Бетербиевым.

Фото: Страница Аль аш-Шейха в социальных сетях

Фото: Страница Аль аш-Шейха в социальных сетях

Напомним, бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым состоится 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где возглавит крупный вечер профессионального бокса.

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин выступает на профессиональном ринге с 2014-го. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, Бивол победил техническим нокаутом ливийца Малика Зинада.

Артуру Бетербиеву 39 лет. Россиянин выступает как профессионал с 2013 года. В своём последнем поединке в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.