Белал Мухаммад: Хабиб проложил путь для всех мусульман в UFC

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад высказался в адрес члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«У Хабиба всё было по-другому, потому что он был первым чемпионом-мусульманином в UFC. Он проложил путь для всех нас. Его успех был неожиданным, особенно учитывая, что он привнёс религию в мир боёв. Такого раньше никто не видел. Теперь люди понимают значение религии. Когда Хабиб говорит об уважении к родителям, о религии больше, чем о себе, то устанавливает новый стандарт того, каким должен быть мусульманский боец. Хабиб скромный, не кичится автомобилями или одеждой. Он был первопроходцем, и теперь всё больше таких бойцов, как он, следуют его примеру», — приводит слова Белала портал BJ Penn.