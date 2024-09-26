«Корявенькая ударница». Дарья Железнякова высказалась о предстоящей сопернице в UFC

Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова высказалась в адрес своей предстоящей соперницы аргентинки Айлин Перес.

«Подготовка была хорошая, я довольна. У меня было достаточно спарринг-партнёров. Привозили похожих на мою соперницу, работающих в той же манере. Подгоняю последние граммы боя, всё замечательно. Я думаю, нужно двигаться постепенно, не обязательно сразу попадать на звёзд. Нужно расти от боя к бою. Я рада поединку с Айлин Перес. А особенно потому, что она имеет большое количество подписчиков в социальных сетях. Для меня это очень здорово. Они могут перейти ко мне. Для меня это очень здорово, потому что у меня слабо прокачана медийка.

Для меня это может быть очень хорошо. Она будет бороться со мной, она базовый борец. Она как-то умеет бить, но в основном бьёт в тайской манере. У неё очень слабый бокс. Она бьёт бэкфисты, лоу-кики. Корявенькая ударница, тайский боксёр. В ноги она практически не проходит, предпочитает работать у стены. Любит подхваты, подсечки, проходы в корпус», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.