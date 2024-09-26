Александр Усик поделился совместной фотографией с Тайсоном Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик поделился совместной фотографией с бывшим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри.

Фото: Страница Усика в социальных сетях

Напомним, Александр Усик в последнем поединке, который состоялся в ночь с 18 на 19 мая по московскому времени в Саудовской Аравии, разделил ринг с известным британским боксёром Тайсоном Фьюри. Бой продлился 12 раундов и завершился победой спортсмена из Украины раздельным решением судей. В девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

В общей сложности на счету Усика 22 победы и ни одного поражения. В активе Фьюри 34 победы, одно поражение и одна ничья.

Следующий бой Усик проведёт также против Фьюри. Их бой состоится 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и станет главным событием боксёрского вечера.