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Александр Усик поделился совместной фотографией с Тайсоном Фьюри

Александр Усик поделился совместной фотографией с Тайсоном Фьюри
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик поделился совместной фотографией с бывшим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри.

Фото: Страница Усика в социальных сетях

Напомним, Александр Усик в последнем поединке, который состоялся в ночь с 18 на 19 мая по московскому времени в Саудовской Аравии, разделил ринг с известным британским боксёром Тайсоном Фьюри. Бой продлился 12 раундов и завершился победой спортсмена из Украины раздельным решением судей. В девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

В общей сложности на счету Усика 22 победы и ни одного поражения. В активе Фьюри 34 победы, одно поражение и одна ничья.

Следующий бой Усик проведёт также против Фьюри. Их бой состоится 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, и станет главным событием боксёрского вечера.

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