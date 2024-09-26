Тренер Нганну: надеюсь Том Аспиналл и Фрэнсис смогут скоро потренироваться вместе

Эрик Никсик, являющийся главным тренером бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), а ныне бойца PFL камерунца Фрэнсиса Нганну, надеется, что его подопечному удастся потренироваться с действующим обладателем временного титула UFC в категории до 120 кг англичанином Томом Аспиналлом.

«Я надеялся, что он [Аспиналл] будет здесь [во Франции]. И нам удастся немного потренироваться вместе. Не буду говорить, что этого не произойдёт. Вероятно, это случится до того, как мы улетим отсюда, потому что он находится примерно в часе полёта от нас. Том живёт не так уж далеко. Однако он был достаточно любезен, чтобы прислать мне несколько имён своих спарринг-партнёров и парней, к которым мы могли бы обратиться, попытаться привлечь сюда, чтобы помочь Фрэнсису. Но Аспиналл был занят своими делами. Том отличный парень, с которым приятно иметь дело», — приводит слова Никсика портал MMA News.

Отметим, что Фрэнсис Нганну проводит тренировочный лагерь в Париже до 19 октября.