Илия Топурия: я бы не стал драться с Макгрегором. У меня есть и более значимые бои

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия заявил, что не собирается драться с известным ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором, а также объяснил свою позицию.

«Я бы не хотел драться с [Конором] Макгрегором. Я имею в виду, бой с Конором мог бы быть одним из вариантов для меня. Но если бы мне предложили подраться с ним сейчас, то он бы получил отказ. Причина в том, что у меня есть и более значимые бои.

Я знаю, что он уже не тот, кем был раньше. Это уже не тот Макгрегор, который двигал массы. Меня вдохновлял Конор, я восхищался им, когда был моложе. Но всё это ушло, поскольку Конор предал ценности, которые привели его [на вершину]. Мы потеряли кумира», — приводит слова Топурии портал Bloody Elbow.