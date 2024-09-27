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Железнякова рассказала, на что потратила первый гонорар от UFC

Железнякова рассказала, на что потратила первый гонорар от UFC
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Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова рассказала, на что потратила первый гонорар от UFC.

«Это была не совсем покупка. Мне пришлось влезть в долги. Часть финансов ушла на их закрытие. А вообще я себе после боёв делаю подарок. И в этот раз это была поездка в Таиланд. Я не планировала ехать отдыхать после боя. Но вернулась из солнечного Лас-Вегаса в холодный Санкт-Петербург. Я очень люблю свой город, но провела там три дня и поняла, что мне необходимо куда-то уехать. В итоге сделала себе спонтанный подарок и прекрасно провела в Таиланде пять недель», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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