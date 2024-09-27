Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в UFC.

«Эмоций было очень много. У меня был отличный вес. И он скакнул в самый важный момент. Мой диетолог был в шоке. Организм не отдавал воду. И когда я летела, почти не кушала. А летела я с приключениями. В UFC попросили купить билеты заранее, чтобы я им сказала, откуда полечу. В итоге я сказала, что буду вылетать из Парижа, но мне отказали в визе. В итоге мы просили поменять билет. Но в UFC нам ответили, что можно только докупить билет на свои деньги. Это история о том, как я попала на € 3 тыс. Это очень грустно.

И был сложный перелёт. Я летела из Санкт-Петербурга в Абу-Даби, затем провела там сутки и отправилась в Париж. Из Парижа – в Лос-Анджелес, из Лос-Анджелеса – в Лас-Вегас. Я летела около двух дней. После этого мне больше никакие поездки не страшны. И возвращалась я примерно так же. Это был очень долгий перелёт», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.