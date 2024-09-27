Железнякова: я не фанатка Конора. Мне не нравится его поведение

Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова поделилась мнением насчёт известного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

«Я вообще не фанатка Конора. Мне не нравится его поведение. Он хочется вернуться из-за денег. Ему нужен постоянный адреналин. Ему его не хватает. Думаю, что он вернётся. Может ли он перебраться в кулачку? Вполне. Он не старый. Поэтому, скорее всего, вернётся», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Дарья имеет в своём рекорде в ММА девять побед, пять из которых были одержаны досрочно, и одно поражение. На предстоящем турнире UFC Fight Night 243 ей предстоит подраться с аргентинкой Айлин Перес.