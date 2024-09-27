Дарья Железнякова дала прогноз на поединок Армана Царукяна и Ислама Махачева

Российский боец смешанных единоборств, выступающая в UFC, Дарья Железнякова дала прогноз на возможный поединок Армана Царукяна и Ислама Махачева.

«Это будет крутой бой, который соберёт много зрителей. Думаю, у Армана есть шансы. Я буду болеть за него, потому что знаю лично. Ислам уже выигрывал, он крутой борец. А Арман – очень умный. У него есть и бойцовский интеллект, и общая эрудиция. У Ислама очень сильная команда. А Арман благодаря своему мозгу может устроить себе очень крутую подготовку. Он очень умный парень», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Дарья имеет в своём рекорде в ММА девять побед, пять из которых были одержаны досрочно, и одно поражение. На предстоящем турнире UFC Fight Night 243 ей предстоит подраться с аргентинкой Айлин Перес.