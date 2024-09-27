Боец UFC Железнякова: уже никогда не вернусь в бокс

Российский боец смешанных единоборств, выступающая в UFC, Дарья Железнякова заявила, что более не рассматривает возобновления боксёрской карьеры.

«Я уже не вернусь никогда в бокс. Это совершенно другая дисциплина. А я сейчас посвящаю большое количество времени борьбе. Раз я начала карьеру в смешанных единоборствах, то распыляться не буду. Нужно сконцентрироваться на MMA», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Дарья имеет в своём рекорде в ММА девять побед, пять из которых были одержаны досрочно, и одно поражение. На предстоящем турнире UFC Fight Night 243 ей предстоит подраться с аргентинкой Айлин Перес.