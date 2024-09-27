Бивол объяснил, почему считает, что сможет победить Бетербиева

33-летний чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол ответил на вопрос, почему считает, что может победить соотечественника Артура Бетербиева.

«Потому что я боксирую с тех пор, как себя помню. Я должен быть лучшей версией себя, и я могу это сделать. Я побеждал многих людей раньше, и он тоже человек. Мы все люди. Я могу это сделать. Посмотрим на ринге, что я собираюсь сделать, но я верю, что смогу победить», — сказал Бивол в интервью на канале Pro Boxing Fans.

Поединок между двумя россиянами запланирован на 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Бивол показал тренировку в ринге перед боем с Бетербиевым