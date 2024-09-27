Вагаб Вагабов нокаутировал Арсена Согомоняна в главном бою «Битвы в горах»

В высокогорном дагестанском селе Согратль (около двух тысяч метров над уровнем моря) завершился турнир по смешанным единоборствам «Битва в горах». Главным событием мероприятия стал поединок в полутяжёлом весе по правилам кикбоксинга между чемпионом АМС Fight Nights Вагабом Вагабовым и Арсеном Согомоняном.

Бой закончился во втором раунде победой Вагабова, рефери зафиксировал технический нокаут.

Эта победа стала 30-й в профессиональных боях в карьере Вагаба Вагабова (19 нокаутом, шесть судейским решением, пять удушающим приёмом), также в его рекорде один ничейный исход и одно поражение судейским решением.